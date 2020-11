Λέικερς: Κράτησαν Κάλντγουελ-Πόουπ με 40 εκατ. δολάρια! (pic)

Ήταν από τα κλειδιά των Λέικερς στον περσινό τίτλο και παραμένει στην ομάδα.

Ο Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο 40 εκατ. δολαρίων με τους λιμνάνθρωπους, ενώ έχει εγγυημένα 68 εκατ. δολάρια σε πέντε χρόνια.

Με τους λιμνάνθρωπους είχε πέρυσι 9.3 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ.

Χθες κατάφεραν να πάρουν τον Μοντρέζλ Χάρελ.

