NBA: Ο... περίπατος του Γκονζάλεθ κόντρα στους Σίξερς (vid)
Είπαμε είναι preseason αλλά... όχι και έτσι! Ο 20χρονος Ούγκο Γκονζάλεθ των Σέλτικς κάρφωσε την μπάλα στο καλάθι των Σίξερς, αφού προηγουμένως έκανε μπόλικα... βηματάκια, χωρίς να σφυριχτεί τίποτα.
Ο ελπιδοφόρος Ίβηρας, ήταν το σημείο αναφοράς στη νίκη της Βοστώνης κόντρα στην παρέα του ΛεΜπρόν Τζέιμς με 125-120 στην παράταση, αφού κατέγραψε 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ωστόσο στην εν λόγω φάση, που θα μπορούσε άνετα να μπει στα bloopers, υπέπεσε στον ορισμό της παράβασης των βημάτων.
Δείτε το video:
Hugo González aprovechó el partido ante los Sixers para darse un buen paseo con el balón 😂 Los árbitros debieron pensar que mientras no saliera del pabellón, todo legal. ¿Cuántos pasos le contáis? https://t.co/BIpDpkrDCc— Alhambasket (@Alhambasket) October 17, 2026
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