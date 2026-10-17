NBA: Ο... περίπατος του Γκονζάλεθ κόντρα στους Σίξερς (vid)

Γιώργος Σακελλάρης
NBA: Ο... περίπατος του Γκονζάλεθ κόντρα στους Σίξερς (vid)
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Ο 20χρονος Ισπανός Ούγκο Γκονζάλεθ των Μπόστον Σέλτικς πέρα από πρωταγωνιστής της νίκης απέναντι στους Σίξερς ήταν και πρωταγωνιστής μιας φάσης που μπορεί να μπει άνετα στα bloopers.

Είπαμε είναι preseason αλλά... όχι και έτσι! Ο 20χρονος Ούγκο Γκονζάλεθ των Σέλτικς κάρφωσε την μπάλα στο καλάθι των Σίξερς, αφού προηγουμένως έκανε μπόλικα... βηματάκια, χωρίς να σφυριχτεί τίποτα.

Ο ελπιδοφόρος Ίβηρας, ήταν το σημείο αναφοράς στη νίκη της Βοστώνης κόντρα στην παρέα του ΛεΜπρόν Τζέιμς με 125-120 στην παράταση, αφού κατέγραψε 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ωστόσο στην εν λόγω φάση, που θα μπορούσε άνετα να μπει στα bloopers, υπέπεσε στον ορισμό της παράβασης των βημάτων.

Δείτε το video:

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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