Χοκς: Πήρανε και Κρις Νταν!

Έμεινε ελεύθερος για μόλις τέσσερις ημέρες. Στις 17 Νοεμβρίου ο Κρις Νταν αποδεσμευόταν από τους Σικάγο Μπουλς και στις 21 Νοεμβρίου συμφωνούσε με τους Ατλάντα Χοκς.

Η συμφωνία είναι για δύο έτη και θα του αποφέρει σχεδόν 10.000.000 δολάρια. O αθλητής έχει την επιλογή για την ανανέωση τον δεύτερο χρόνο.

Τη σεζόν 2020-2021 σε 51 ματς με τους Μπουλς, ο Ένις μέτρησε 7.3 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ.

Θυμιζουμε ότι οι Χοκς έχουν ήδη συμφωνήσει με τον Ντανίλο Γκαλινάρι, έχουν κάνει αρχική προσφορά στον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Free agent guard Kris Dunn has agreed to a two-year, $10M deal with the Atlanta Hawks, sources tell ESPN. Player option on the second year.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020