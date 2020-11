Νταν: Μένει ελεύθερος από Μπουλς, τον θέλουν οι Κλίπερς (pic)

Ελεύθερος θα κυκλοφορεί ο Κρις Νταν, αφού οι Μπουλς αποφάσισαν να μου κάνουν χρήση της option ανανέωσης σύμφωνα με Μέσο του Σικάγο.

Οι Κλίπερς δεν μένουν αμέτοχοι σε αυτό και τον έχουν στη λίστα τους, ενώ αναμένεται να αποκτήσουν ανταγωνιστές στην απόκτηση του.

Η ομάδα του Λος Άντζελες θέλει να πάρει ακόμα έναν γκαρντ και αυτός δεν είναι άλλος από τον πρωταθλητή, Ραζόν Ρόντο.

Report: Bulls won't extend offer to Dunn, Clippers expected to be interested https://t.co/EEMoDsDSet pic.twitter.com/fPOj5FK0im

— theScore NBA (@theScoreNBA) November 16, 2020