Οι Σαν Αντόνιο Σπερς διέλυσαν τους Ατλάντα Χοκς με 126-98. Οι Σέλτικς αντεπιτέθηκαν στο δεύτερο μέρος κόντρα στους Χιτ και επικράτησαν με 129-116.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνέχισαν στον ίδιο καταιγιστικό ρυθμό και απέναντι στους Ατλάντα Χοκς εκτός έδρας, φτάνοντας σε μια άνετη νίκη με 126-98, δείχνοντας ότι η αντίδρασή τους μετά τον χαμένο τελικό του NBA Cup δεν ήταν στιγμιαία.

Από το πρώτο λεπτό, οι Τεξανοί επέβαλαν τον ρυθμό τους και με τους Γουεμπανιάμα και Βασέλ να κυριαρχούν, τα «σπιρούνια» πήραν από νωρίς άνετο προβάδισμα (68-44). Το παιχνίδι είχε ουσιαστικά κριθεί, με τον πάγκο να παίρνει σταδιακά περισσότερο χρόνο συμμετοχής και τους βασικούς να αποσύρονται νωρίς στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τους νικητές, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 26 πόντους, 12 ριμπάουντ και 3 ασίστ, γεμίζοντας τη στατιστική του και στις δύο πλευρές του παρκέ. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Ντέβιν Βασέλ, που πρόσθεσε 18 πόντους με τέσσερα τρίποντα. Για την Ατλάντα, ο Τζέιλεν Τζόνσον ξεχώρισε ξανά, με 17 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ, όμως η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει τη ροή ενός αγώνα που από νωρίς ξέφυγε από τον έλεγχο των Χοκς.

Τα δωδεκάλεπτα: 19-32, 44-68, 72-102, 98-126

Σέλτικς - Χιτ

Δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα παρουσίασε η αναμέτρηση της Βοστώνης με το Μαϊάμι, με τους Σέλτικς να ανεβάζουν κατακόρυφα την απόδοσή τους μετά την ανάπαυλα και να φτάνουν τελικά στη νίκη με 129-116.

Στο πρώτο ημίχρονο, οι Χιτ στάθηκαν εξαιρετικά ανταγωνιστικοί, όμως οι Σέλτικς βρήκαν λύσεις κυρίως από την περιφέρεια με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες (58-58) και το παιχνίδι να παραμένει ανοιχτό. Η εικόνα άλλαξε στο δεύτερο μέρος. Οι Σέλτικς «έσφιξαν» την άμυνά τους και πήραν τον έλεγχο μετά την ανάπαυλα φτάνοντας σταδιακά προς τη νίκη.

Ο Τζέιλεν Μπράουν με 30 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο πρωταγωνιστικής της νίκης των Σέλτικς, ενώ στον αντίποδα ο Κελέλ Γουέρ ξεχώρισε για τους Χιτ έχοντας 24 πόντους, 14 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-29, 58-58, 92-89, 129-116