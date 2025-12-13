Οι Ντιτρόιτ Πίστονς συνέχισαν την ξέφρενη πορεία τους, κερδίζοντας άνετα και χωρίς πρόβλημα αυτήν την φορά τους Ατλάντα Χοκς με 142-115!

Αν μη τι άλλο μία από τις ομάδες που αποτελούν την πολύ ευχάριστη έκπληξη του φετινού NBA είναι οι Ντιτρόιτ Πίστονς.

Βρίσκονται στην κορυφή της Ανατολικής Περιφέρειας και μετά τη νέα και εύκολη νίκη τους κόντρα στους Χοκς, έφτασαν το ρεκόρ τους στο 20-5 έχοντας ισχυρή έδρα με 11 νίκες σε 13 ματς στην «Little Caesars Arena» του Μίσιγκαν.

Συγκεκριμένα επτά παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων σ' ένα πραγματικό ρεσιτάλ πλουραλισμού και ομαδικότητας και 12 παίκτες με τουλάχιστον επτά πόντους, ισοφαρίζοντας ρεκόρ του ΝΒΑ που κατείχαν οι Μπακς της σεζόν 2018-19 και οι Σπερς της περιόδου 2021-22.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Αϊζάια Στιούαρτ ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και σημείωσε 17 πόντους με 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ οι υπόλοιποι έξι «διψήφιοι» για τους νικητές ήταν οι Ρόμπινσον (15π.), Κάνινγχαμ (15π.), Ντούρεν (14π.), Τόμπσον (12π.), Χόλαντ (12π.), Λεβέρτ (10π.) και Άιβι (10π.)

Στον αντίποδα, οι Χοκς βρέθηκαν στο 14-12 ρεκόρ και είχαν ως καλύτερο τον Τζέιλεν Τζόνσον, ο οποίςο σημείοωσε το τρίτο συνεχόμενο «triple double» του, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 19 πόντους, 11 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Ήταν το πέμπτο του t«triple double» στη φετινή σεζόν, με το οποίο έσπασε το ρεκόρ του συλλόγου που κατείχε ο... Μπιλ Μπρίτζες από τη σεζόν 1969-70, καθώς και το έβδομο της καριέρας του, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της ομάδας του Μούκι Μπλέιλοκ.

Παράλληλα, ο Τζόνσον έγινε μόλις ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που έχει 15 συνεχόμενα παιχνίδια με τουλάχιστον επτά πόντους, ριμπάουντ και ασίστ, μπαίνοντας σε ένα κλειστό «κλαμπ» δίπλα στους Όσκαρ Ρόμπερτσον, Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, Νίκολα Γιόκιτς και Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Τα δωδεκάλεπτα: 34-33, 69-60, 104-79, 142-115.