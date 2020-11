Μπογκντάνοβιτς: Παίρνει προσφορά από τους Χοκς και περιμένει

Η περίπτωση του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς είναι περίεργη. Κανονικά θα ήταν restricted free agent (διαβάστε τον οδηγό του gazzetta.gr για την ορολογία της free agency). Δηλαδή ελεύθερος να μιλήσει με άλλες ομάδες και τους Σακραμέντο Κινγκς να έχουν τον τελευταίο λόγο για να ματσάρουν τη μεγαλύτερη προσφορά που θα δεχτεί. Ωστόσο, με την έρευνα του ΝΒΑ σε εξέλιξη, για την ανταλλαγή που δεν έγινε ανάμεσα σε Μπακς και Κινγκς, ο Μπογκντάνοβιτς θα πρέπει να περιμένει να μάθει από τη Λίγκα την κατάστασή του.

Προς το παρόν, θα πάρει την αρχική προσφορά των Ατλάντα Χοκς, κάτι που σημαίνει πως αρχικά λειτουργεί ως restricted free agent.

Restricted free agent Bogdan Bogdanovic is expected to sign an offer sheet with the Atlanta Hawks when free agency begins, a source tells @Sportando

