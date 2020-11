Ο Ντανίλο Γκαλινάρι αλλάζει περιφέρεια. Από τη Δύση στην Ανατολή. Και από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, στους Ατλάντα Χοκς.

Ο Ιταλός φόργουορντ συμφώνησε για τρία χρόνια με τους Χοκς, έναντι 61.500.000 δολαρίων. Πέρσι ο Γκαλινάρι είχε 18.7 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ.

Free agent F Danilo Gallinari is finalizing a three-year, $61.5M contract with the Atlanta Hawks, his agent Michael Tellem of CAA Sports tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020