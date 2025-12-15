NBA: Οι Πέλικανς λύγισαν τους Μπουλς, οι Χοκς υπέταξαν τους Σίξερς
Οι Πέλικανς μετρούσαν μέχρι πρότινος επτά συνεχόμενες ήττες, ωστόσο επιβλήθηκαν των Μπουλς με 114-104, σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους στη regular season, έχοντας ως κορυφαίο τον Τρέι Μέρφι με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ. Από 'κει και πέρα, ο Ζάιον Γουίλιαμσον πέτυχε 18 πόντους για τη Νέα Ορλεάνη, που ανέβηκε στο 5-22. Από την άλλη πλευρά, ο Κόμπι Γουάιτ ηγήθηκε επιθετικά των Μπουλς, σημειώνοντας 20 πόντους.
Τα δωδεκάλεπτα: 26-21, 47-52, 75-76, 104-114.
Χοκς-Σίξερς 120-117
Οι Ατλάντα Χοκς (15-12) επικράτησαν των Φιλαδέλφεια Σίξερς (14-11) με 120-117, έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Ντάισον Ντάνιελς κουβάλησε επιθετικά τα «Γεράκια», σημειώνοντας 27 πόντους με 13/19 σουτ εντός πεδιάς και μάζεψε 10 ριμπάουντ. Για τους Σίξερς, ο Πολ Τζορτζ σημείωσε 35 πόντους με 7/10 τρίποντα, ενώ ο Τζοέλ Εμπίντ έκανε double-double με 22 πόντους και 14 ριμπάουντ.
Τα δωδεκάλεπτα: 39-29, 59-55, 94-91, 120-117
