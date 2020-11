ΝΒΑ: Στους Χιτ ο Χάρκλες (pic)

Ο 27χρονος φόργουορντ μοίρασε την περσινή σεζόν σε Κλίπερς και Νικς, μετρώντας 6.8 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ μ.ό. σε 12 συμμετοχές με τους Νεοϋορκέζους.

Η σεζόν 2020-21 θα τον βρει στους πρωταθλητές της Ανατολικής Περιφέρειας, ενισχύοντας τους Μαϊάμι Χιτ.

Ο Χάρκλες έχει 7.2 πόντους και 3.7 ριμπάουντ μ.ό. σε 537 αγώνες στη regular season με Ορλάντο, Πόρτλαντ, Λ.Α. Κλίπερς και Νέα Υόρκη.

Harkless turned down more lucrative deals for a chance to play a prominent role with defending Eastern Conference champions -- and re-enter a more cash-flushed free agent marketplace in 2021. https://t.co/hMY4LMgS6D

