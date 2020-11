Πιτίνο σε Χάρελ: «Κάνε το repeat με τους Λέικερς» (pic)

Στο αγαπημένο του «μαχητή του πρωταθλήματος»! Ο Ρικ Πιτίνο θυμήθηκε τον Μοντρέζλ Χάρελ, παίκτη του στο κολέγιο και θέλησε να του δώσει συγχαρητήρια για τη νέα του ομάδα.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο Χάρελ έγινε μέλος των πρωταθλητών Λος Άντζελες Λέικερς, με τον Πιτίνο να γράφει στο twitter: «Συγχαρητήρια στον μαχητή του πρωταθλητή. Έχεις το PHD Τρεζ, τώρα βοήθησε στους Λέικερς να κάνουν το repeat».

Congrats to my championship warrior @MONSTATREZZ. You have that PHD Trez, now help the Lakers repeat!

— Rick Pitino (@RealPitino) November 21, 2020