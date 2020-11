O Μαλίκ Μπίσλεϊ πήρε 60εκ. και έμεινε στη Μινεσότα!

Τα προσωπικά προβλήματα που αντιμετώπισε ο Μαλίκ Μπίσλεϊ πριν από μερικές εβδομάδες, δεν στάθηκαν ικανά να απωθήσουν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ανανεώσουν τη συνεργασία τους (και ενώ ο Μπίσλεϊ ήταν restricted agent) για τα τέσσερα επόμενα χρόνια, έναντι 60.000.000 δολαρίων.

Τη σεζόν 2019-2020 ο 23χρονος γκαρντ, παίζοντας για τους Νάγκετς και τους Τίμπεργουλβς, μέτρησε 11.2 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ σε 55 αγώνες. Πάντως, σε 14 ματς στη Μινεσότα οι μέσοι όροι του ήταν αυξημένοι, με 20.2 πόντους, 5.1 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ.

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) November 21, 2020