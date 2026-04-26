Η κατάρα της φανέλας με το νούμερο «0» συνεχίζεται στο ΝΒΑ με τον Ντόντε Ντιβιτσέντζο να γίνεται το νέο θύμα μιας εφιαλτικής σύμπτωσης που συμβαίνει στα Play Offs.

Στον μαγικό κόσμο του NBA, οι προλήψεις και οι «κατάρες» είναι μέρος της κουλτούρας, αλλά αυτό που συμβαίνει τα τελευταία δύο χρόνια με τον αριθμό «0» έχει αρχίσει να ξεπερνά τα όρια της σύμπτωσης με τελευταίο θύμα τον Ντόντε Ντιβιτσέντζο.

Όταν ο Ντιβιτσέντζο σωριάστηκε στο παρκέ κατά τη διάρκεια του Game 4 των Τίμπεργουλβς με τους Νάγκετς, χωρίς να υπάρχει επαφή με αντίπαλο, το μυαλό όλων πήγε στο κακό. Λίγες ώρες μετά, η διάγνωση ήρθε να επιβεβαιώσει τους φόβους με τον παίκτη να έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου τένοντα. Μια λέξη που τρέμει κάθε αθλητής. Ωστόσο, πίσω από τέτοιους σοκαριστικούς τραυματισμούς εμφανίζεται ένα μοτίβο που «στοιχειώνει» τη λίγκα. Η φανέλα με το νούμερο «0».

Every player who tore their Achilles the last 2 playoffs wore number 0 🫣



Donte DiVincenzo was just seen the leaving arena in a wheelchair.



Is 0 a cursed playoff jersey? pic.twitter.com/Ty7dgi8Fx2 April 26, 2026

Ο γκαρντ των Τίμπεργουλβς έχει επιλέξει τη συγκεκριμένη φανέλα και αν αυτό σας ακούγεται σαν μια απλή λεπτομέρεια, μια ματιά στο πρόσφατο παρελθόν των playoffs θα σας πείσει για το αντίθετο. Την περσινή σεζόν (2024-25), το NBA έζησε μια άνευ προηγουμένου «επιδημία» σοβαρών τραυματισμών και μάλιστα όλοι κατά τη διάρκεια της post season.

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ όντας παίκτης των Μπακς πέρυσι διέλυσε τον αχίλλειό του στο Game 4 της σειράς με τους Πέισερς στα προημιτελικά της Ανατολής. Στις 12 Μαΐου του 2025, κατά τη διάρκεια της σειράς των Σέλτικς με τους Νικς στα ημιτελικά, ο Τζέισον Τέιτουμ σόκαρε τη Βοστώνη. Μια ρήξη αχιλλείου στο δεξί πόδι έβαλε τέλος στα όνειρα για back-to-back τίτλο, σε μια στιγμή που έμοιαζε ανίκητος.

Το δράμα ολοκληρώθηκε στους τελικούς του NBA. Στις 23 Ιουνίου 2025, στο Game 7 της σειράς, ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον κατέρρευσε έχοντας υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα με τον πατέρα του να ξεσπά σε κλάματα στην εξέδρα.

Αυτή η τραγική σύμπτωση ή... κατάρα έρχεται να φωτίσει την ένταση των παιχνιδιών, αλλά και την υπερκόπωση των αθλητών που εξαντλούν και ξεπερνούν τα όρια τους.