Νέα ατυχία για τους Τίμπεργουλβς, καθώς ο Άντονι Έντουαρντς υπέστη οστικό μώλωπα και υπερέκταση αριστερού γονάτου και θα μείνει εκτός δράσης για εβδομάδες.

Η ατυχία στους Τίμπεργουλβς συνεχίζεται! Μετά τον Ντόντε ΝτιΒιντσένζο οποίος υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα, ο Άντονι Έντουαρντς θα μείνει εκτός δράσης, με πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατό του.

Συγκεκριμένα ο «σταρ» των «λύκων» αποχώρησε τραυματίας από το Game 4 κόντρα στους Νάγκετς και τα αποτελέσματα των εξετάσεων όπου υποβλήθηκε, έδειξαν πως υπέστη οστικό μώλωπα και υπερέκταση γονάτου, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Έντουαρντς θα ξεκινήσει άμεσα την αποκατάστασή του και το θετικό της υπόθεσης είναι πως απέφυγε οποιαδήποτε βλάβη στους συνδέσμους του.

Ο Τίμπεργουλβς προηγούνται στη σειρά των play-offs κόντρα στους Νάγκετς με 3-1 και θα συνεχίσουν χωρίς τον Αμερικανό γκαρντ.