Ο Τζαλίλ Όκαφορ έμεινε ελεύθερος από τους Πέλικανς και συμφώνησε με τους Ντιτρόιτ Πίστονς. Είναι ο δεύτερος ελεύθερος παίκτης και σέντερ, μετά τον Μέισον Πλάμλι, που αποκτούν τα «Πίστόνια».

Πέρσι στους Πέλικανς ο Όκαφορ εισέπραξε το μίνιμουμ (1.702.486 δολάρια) , ενώ σε 30 αγώνες είχε 8.1 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ.

Ήδη στο Draft οι Πίστονς απέκτησαν ακόμη έναν σέντερ (που μπορεί να παίξει και πάουερ φόργουορντ) τον Αϊζάια Στιούαρτ.

Free agent center Jahlil Okafor has agreed to a two-year deal with the Detroit Pistons, sources tell ESPN.

