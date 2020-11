Ο Μέισον Πλάμλι ανήκει στο Ντιτρόιτ. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, αξίας 25.000.000 δολαρίων με τους Πίστονς.

Την περσινή σεζόν, με τη φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς, ο Πλάμλι είχε, σε 61 ματς, 7.2 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ.

Free agent center Mason Plumlee has agreed to a three-year, $25M deal with the Detroit Pistons, his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 20, 2020