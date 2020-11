Μπακς: Ναυαγεί η ανταλλαγή Μπογκντάνοβιτς, ξεκινά έρευνα το ΝΒΑ! (pic)

Δεν πάνε καλά τα πράγματα για τους Μπακς στην περίπτωση του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς. Η μετακίνηση του Σέρβου στο Μιλγουόκι χάλασε (έδιναν Ιλιασόνα-Ουίλσον-Ντιβιτσέντζο στο Σακραμέντο), του οποίου το παρασκήνιο αποκάλυψε το gazzetta.gr.

Προς αυτή την κατεύθυνση δείχνει και το γεγονός πως ο Ιλιασόβα έμεινε ελεύθερος. Αρχικά είχε συμπεριληφθεί στο deal που θα έφερνε τον Μπογκντάνοβιτς στο Μιλγουόκι, ωστόσο στη συνέχεια το πράγμα.. κόλλησε λόγω του Σέρβου των Κινγκς.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Marc Stein, το ΝΒΑ αναμένεται να ξεκινήσει έρευνα για το τι έγινε στην ανταλλαγή του Μπογκντάνοβιτς. Το... τρένο χάνεται για το Μιλγουόκι, με τον Σέρβο να ετοιμάζεται από σήμερα να βγει στη free agency.

The NBA has opened an investigation of the reported transaction involving Milwaukee and Sacramento that was to send Bogdan Bogdanovic to the Bucks via sign-and-trade after Friday's scheduled start of free agency, @NYTSports has learned

— Marc Stein (@TheSteinLine) November 20, 2020