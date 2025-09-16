Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ένα ενωτικό post για την κόντρα που υπήρξε τις προηγούμενες ημέρες με τον Αλπερέν Σενγκούν.

Το EuroBasket 2025 ολοκληρώθηκε πριν από μερικές ημέρες, με την κόντρα ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Αλπρερέν Σενγκούν να έχει προκαλέσει τον δικό της ξεχωριστό χαμό.

Παρά τα όσα ειπώθηκαν ωστόσο, ο Greek Freak μέσα από μία δημοσίευσή του στο Instagram, έστειλε ενωτικό μήνυμα, έχοντας ανεβάσει μία φωτογραφία των δύο τους από το NBA όπου αγκαλιάζονται και έγραψε χαρακτηριστικά:

«Παίζουμε για την αγάπη του παιχνιδιού, παίζουμε για τον σεβασμό. Παίζουμε για την αγάπη στις χώρες μας. Πάντα θυμόμαστε πως ο αθλητισμός ενώνει και δε μας χωρίζει».

Ο Τούρκος από την πλευρά του έκανε collab με τον Έλληνα σταρ, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι και οι δύο είναι έτοιμοι να αφήσουν στο παρελθόν τα όσα έγιναν τις περασμένες ημέρες.

Παράλληλα έκανε και ένα story μέσα από το οποίο ζήτησε συγγνώμη για το σχόλιο που έκανε κατά τη διάρκεια του live μετά την κατάκτηση του μεταλλίου όπου την είχε πει σε κάποιον που είχε σχολιάσει με τούρκικες σημαίες.