Κάρι - Γκριν: Οι Σίξερς πήραν 2 παίκτες με πάνω από 40% στα τρίποντα! (pic)

Όλος ο κόσμος κατάλαβε πως οι Σίξερς κινήθηκαν τις τελευταίες ώρες με σκοπό να βάλουν σουτέρ στο ρόστερ τους. Πήραν τον Σεθ Κάρι και τον Ντάνι Γκριν.

Υπάρχουν 14 παίκτες στο ΝΒΑ που σουτάρουν με τουλάχιστον 40% στο τρίποντο στην καριέρα τους.

Δύο από αυτούς πήγαν στη Φιλαδέλφεια χθες και είναι φυσικά οι Κάρι και Γκριν.

There are 14 active players to make at least 40% from 3 in their career (min. 1,000 3-pt FGA).

2 were acquired by the 76ers yesterday. Seth Curry and Danny Green. pic.twitter.com/0yINwHhB00

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 19, 2020