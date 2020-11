Γκριν: «Κλοπή του draft ο Ουίνστον στο Νο.53» (pic)

Ο Ντρέιμοντ Γκριν έπαιξε μπάσκετ στo ΝCAA με τη φανέλα του Michigan State και δεν το ξεχνά.

Ακόμα ένας παίκτης των Spartans θα βρίσκεται στο ΝΒΑ από φέτος, αφού οι Ουίζαρντς επέλεξαν τον Κάσιους Ουίνστον στο Νο.53 του draft.

Ο παίκτης των Ουόριορς εκθείασε τον Ουίνστον, αποκαλώντας τον «κλοπή του draft».

«Κλοπή του draft, Κάσιους Ουίνστον απέδειξε τους πως είχαν άδικο ξανά. Σκύλε των Spartans. Πρέπει να τους το δείξουμε, δεύτερη φορά»

Ο Γκριν ήταν Νο.35 από τους Ουόριορς το 2012, όμως απέδειξε γρήγορα την αξία του και αποτελεί σημαντικό κομμάτι των 3 πρωταθλημάτων των Ουόριορς και των 5 τελικών που έπαιξαν από το 2015 μέχρι το 2019.

Steal of the draft @cassiuswinston prove em wrong Spartan Dawg.... AGAIN! They love for us to show them TWICE!

— Draymond Green (@Money23Green) November 19, 2020