NBA: Στους Σίξερς ο Σεθ Κάρι, στους Μάβερικς ο Ρίτσαρντσον (pic)

Εκτός από το Draft του 2020 που έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον, οι ομάδες δεν σταματούν τις κινήσεις με τους παίκτες που έχουν ήδη. Οι ανταλλαγές δεν σταματούν και μία από αυτές είχε να κάνει με τους Σίξερς και τους Μάβερικς, Συγκεκριμένα στο Ντάλας θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζος Ρίτσαρντσον και το νούμερο 36 του Draft, ενώ το αντίθετο δρομολόγιο θα ακολουθήσει ο Σεθ Κάρι. Ο πρώην γκαρντ των «καουμπόηδων» θα βρει στην Φιλαδέλφεια τον πεθερό του Ντοκ Ρίβερς ο οποίος πριν λίγες βδομάδες είχε αναλάβει και επίσημα τα ηνία.

Dallas is acquiring Philadelphia's Josh Richardson and No. 36 pick for Seth Curry, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 19, 2020