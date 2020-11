Ουόριορς: Αγωνία για τον νέο τραυματισμό του Τόμπσον (pic)

Συναγερμός έχει σημάνει στους Ουόριορς μετά τον τραυματισμό του Κλέι Τόμπσον. Ο μεγάλος αυτός σουτέρ που έχει να αγωνιστεί από τους τελικούς του NBA του 2019, την στιγμή που μετρούσε αντίστροφα για να επιστρέψει στα παρκέ, τραυματίστηκε στο κάτω μέρος του ποδιού. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στις ΗΠΑ οι... πολεμιστές περιμένουν να μάθουν την σοβαρότητα του τραυματισμού, καθώς μιλάμε για έναν παίκτη που προέρχεται και από ρήξη χιαστών που είχε υποστεί στα ματς με τους Ράπτορς.

Warriors' Klay Thompson suffered an apparent lower leg injury today and is undergoing tests to determine severity, per @ShamsCharania. pic.twitter.com/Iw4sv0zHA8

— Yahoo Sports (@YahooSports) November 18, 2020