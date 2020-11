Ελεύθερος κυκλοφορεί πλέον στην αγορά ο Ουίλι Κόλεϊ-Στάιν.

Σύμφωνα με το Hoopshype, ο σέντερ των Μάβερικς απέρριψε την option ανανέωσης 2.28 εκατ. δολαρίων και έγινε free agent.

Τη σεζόν που πέρασε ο Κόλεϊ-Στάιν είχε 7.2 πόντους και 5.8 ριμπάουντ μέσο όρο.

Willie Cauley-Stein has made a decision on his player option, HoopsHype has learned.https://t.co/iS2hZkAic0

— HoopsHype (@hoopshype) November 18, 2020