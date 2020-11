Μεγάλη ανταλλαγή για τους Μπακς, που έκαναν δικό τους τον Χόλιντεϊ! (pic)

Δυναμικά μπήκαν στον... χορό τον ανταλλαγών οι Μιλγουόκι Μπακς, που έκαναν μεγάλη κίνηση και πήραν τον Τζρου Χόλιντεϊ, από τους Πέλικανς.

Τα ανταλλάγματα σίγουρα δεν είναι λίγα, αφού τα «Ελάφια» χρειάστηκε να δώσουν τον Έρικ Μπλέντσο, τον Τζορτζ Χιλ και τρία μελλοντικά ντραφτ πικς πρώτου γύρου.

Οι Μπακς ήθελαν πολύ έναν ποιοτικό παίκτη στην περιφέρεια τους και επέλεξαν τον περιζήτητο Χόλιντεϊ προφανώς να είναι εκείνος, που θα βοηθήσει και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Φέτος, ο Αμερικανός έκανε καταπληκτική δουλειά με 19.1 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 6.7 ασίστ, ανά παιχνίδι.

Breaking: The Pelicans are nearing completion of a deal to send Jrue Holiday to Milwaukee for Eric Bledsoe, George Hill and three future first-round picks, sources tell @wojespn. pic.twitter.com/hUjq7Z5k9T

— SportsCenter (@SportsCenter) November 17, 2020