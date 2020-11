Συνεχίζει ακάθεκτος ο Τόμας να προσπαθεί να πείσει ότι ήταν καλύτερος του Τζόρνταν! (pic)

Δεν έχει σταματημό και δεν βάζει φρένο. Ο Αζάια Τόμας έχει βαλθεί να πει μαζεμένα όλα τα επιχειρήματα του για το ότι ήταν καλύτερος του Τζόρνταν και κάθε ημέρα καταφέρνει να τραβά την προσοχή.

Αυτή την φορά μοιράστηκε ένα tweet το οποίο δείχνει πως ο Τόμας ήταν καλύτερος από τον MJ από το 1985 μέχρι το 1990 και προσπαθεί, για ακόμα μια φορά, να δείξει ότι τα όσα λέει είναι σωστά.

Μετά το «Last Dance» ο Τόμας προσπαθεί ακόμα πιο σκληρά να αποδείξει όσα πιστεύει και σχεδόν καθημερινά προκαλεί αντιδράσεις με τα όσα λέει για τον MJ. Οι δύο τους σίγουρα έχουν ιστορία, αποκαλύφθηκε μέσα από το ντοκιμαντέρ, αλλά ο Τόμας το έχει πάει σε άλλο επίπεδο.

«Ας γίνει γνωστό, κανένα μίσος, μόνο γεγονότα», έγραψε ο Τόμας και μάλλον το πιστεύει...

Let it be known no #hate just #facts https://t.co/H424UZkkgu

— Isiah Thomas (@IsiahThomas) November 15, 2020