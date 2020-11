Άντονι Ντέιβις: Γίνεται... free agent αλλά υπογράφει ξανά στους Λέικερς (pic)

Ο «φρύδιας» κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του στο Λος Άντζελες και όπως φαίνεται του... άνοιξε η όρεξη για πολλά περισσότερα.

Αν και έχει τη δυνατότητα για το opt-in ενόψει της σεζόν 2020-21 έναντι 28,7 εκατομμυρίων δολαρίων, θα βγει στην free agency αλλά... όχι για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ναι μεν ο Άντονι Ντέιβις θα κάνει «decline» όπως ανέφερε και ο Κρις Χέινς του Yahoo Sports, αλλά στη συνέχεια θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους Λέικερς.

Yahoo Sources: Los Angeles Lakers superstar Anthony Davis is officially declining his $28.7 million player option to become an unrestricted free agent.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) November 16, 2020