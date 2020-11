Ο Τζόρνταν θέλει τον Ουέστμπρουκ στη Σάρλοτ!

Τα πάντα θα πρέπει να έχουν μία... αίσθηση μπίζνες. Ειδικά στο ΝΒΑ. Η είδηση πως ο Ράσελ Ουέστμπρουκ επιθυμεί την ανταλλαγή του από τους Χιούστον Ρόκετς, άνοιξε την όρεξη σε πολλές ομάδες. Ανάμεσά τους και οι Σάρλοτ Χόρνετς. Με την επιλογή να μοιάζει απίθανη, μέχρι να προστεθεί στην εξίσωση και ο Μάικλ Τζόρνταν.

Ο Ουέστμπρουκ είναι πελάτης του Air, ένας από τους λιγοστούς που φορούν αποκλειστικά τα υποδήματα Jordan στο ΝΒΑ. Η λογική υπαγορεύει πως αυτή η σχέση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Αν και τα ερωτηματικά που εμφανίζονται είναι πολλά: Τα ανταλλάγματα που θα δώσει η Σάρλοτ και φυσικά η προοπτική που μπορεί να δώσει στον MVP του 2017.

The Hornets have emerged as a potential suitor for Rockets All-Star Russell Westbrook, sources tell our NBA Insider @ShamsCharania. pic.twitter.com/8hineXP3AN

— Stadium (@Stadium) November 12, 2020