«Ο Ουέστμπρουκ θέλει να είναι και πάλι floor general σε ομάδα» (pic)

Η free agency πλησιάζει και ο Ράσελ Ουέστμπρουκ ήταν η πρώτη μεγάλη είδηση, που «έσκασε» στο κόσμο του ΝΒΑ.

Ο πρώην παίκτης των Θάντερ ζήτησε να γίνει ανταλλαγή από τους Ρόκετς, μετά από μία μόλις σεζόν και η απάντηση, όπως βγαίνει μέσα και από τα ρεπορτάζ, είναι απλή. Ο Ουέσμπρουκ θέλει να έχει και πάλι όλες τις αποφάσεις στο παρκέ και αυτό δίπλα στον Χάρντεν δεν γίνεται.

Ο Ράσελ φαίνεται πως δεν ένιωσε ποτέ άνετα στο περιβάλλον του Χιούστον και δεν μπήκε στην κουλτούρα του, ενώ είναι σημαντικό για εκείνον να επιστρέψει στην θέση floor general και να τρέχει το παιχνίδι της ομάδας του όντας ο απόλυτος και μοναδικός πρωταγωνιστής.

Russ reportedly told the team he's "uneasy about the team's accountability and culture" and wants to return to being a floor general, per @ShamsCharania pic.twitter.com/8bW1zqCuVM

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 12, 2020