Να συνεχίσει αλλού την καριέρα του θέλει ο Ράσελ Ουέστμπρουκ. Ο 32χρονος σούπερ σταρ, μετά την Οκλαχόμα και τους Θάντερ, θέλει να αφήσει και το Χιούστον και τους Ρόκετς, όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος στις ΗΠΑ, Σαμς Σαράνια.

Breaking: Russell Westbrook wants to leave the Rockets, per @ShamsCharania pic.twitter.com/dMGVWKX5QE

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 12, 2020