Γιάννης Αντετοκούνμπο και Τζαμπάρι Σμιθ είχαν μικροένταση στο ματς των Χιτ με τους Ρόκετς.

Οι Χιτ επικράτησαν με 128-110 των Ρόκετς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πρωταγωνιστεί στη νίκη της ομάδας του. Ο Έλληνας σταρ είχε 20 πόντους, 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ σε 29 λεπτά συμμετοχής με 8/10 δίποντα και 4/6 βολές.

Πάντως παραλίγο να έχουμε ένταση στο ματς. Ο ηγέτης των Χιτ κάρφωσε εντυπωσιακά κόντρα στον Τζαμπάρι Σμιθ και στη συνέχεια ο παίκτης των Ρόκετς πήγε να πάρει το.. αίμα του πίσω, με τον Γιάννη να του κάνει φάουλ.

Εκεί οι δυο τους είχαν έντονο τετ-α-τετ, με τον έναν να πιάνει τον άλλο για λίγα δευτερόλεπτα, ωστόσο η κατάσταση ηρέμησε γρήγορα χωρίς να χρειαστεί να επέμβει κάποιος. Ο Σενγκούν πάντως έσπευσε κοντά για να είναι σίγουρος.