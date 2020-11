Λέικερς: Κεκλεισμένων όλα τα εντός έδρας ματς! (pic)

Ο κορονοϊός συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα σε όλο τον κόσμο και φυσικά στον αθλητισμό.

Τα εντός έδρας παιχνίδια των Λέικερς θα γίνονται χωρίς την παρουσία φιλάθλου εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του LA λόγω των όσων επικρατούν στην πολιτεία και της υγειονομικής ασφάλειας.

Μεγάλο πλήγμα για τους λιμνάνθρωπους, οι οποίοι διαθέτουν ένα από τα πιο ενθουσιώδη κοινά στη λίγκα. Δύσκολο ξεκίνημα στη σεζόν για τους πρωταθλητές του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

The Lakers‘ home games will be held without fans until further notice for the 2020-21 season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 12, 2020