Μπίλαπς: Στο τεχνικό επιτελείο των Κλίπερς! (pic)

Ο πάλαι ποτέ θρύλος του ΝΒΑ έχοντας κατακτήσει και ένα πρωτάθλημα με τη φανέλα των Ντιτρόιτ Πίστονς, ετοιμάζεται να κάνει πραγματικότητα τον μεγάλο του στόχο ξεκινώντας την προπονητική του καριέρα.

Όπως ανέφερε και ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Τσόνσεϊ Μπίλαπς θα βρεθεί στο πλευρό του Τάιρον Λου στον πάγκο των Κλίπερς και θα αποτελέσει τον έναν assistant coach της ομάδας. Ο άλλος θα είναι ο πολύπειρος Λάρι Ντρου, ο οποίος ήταν και ο πρώτος προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς.

Chauncey Billups and Larry Drew are finalizing assistant coaching deals to join Ty Lue's staff with the Clippers, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 8, 2020