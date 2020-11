Ύστερα από 14 χρόνια στους Χιούστον Ρόκετς, ο Μόρεϊ ανέλαβε το νέο του πόστο στην ομάδα της Πενσιλβάνια ως President of Basketball Operations, όντας εκείνος που θα παίρνει τις οριστικές και πιο κρίσιμες αποφάσεις.

«Είμαι ευγνώμων για αυτήν την ευκαιρία που μου δίνεται στους 76ers. Θα δουλεύω συνέχεια προκειμένου να κερδίσω τις καρδιές των θρυλικών φίλων της Φιλαντέλφεια. Είναι μια τεράστια ευκαιρία να δουλέψω ξανά με τον Ντοκ Ρίβερς, τον Έλτον Μπραντ, όπως επίσης και με ένα εξαιρετικό ρόστερ που είναι έτοιμο να κερδίσει παιχνίδια» ανέφερε ο Ντάριλ Μόρεϊ λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωση των 76ers.

OFFICIAL

We have named Daryl Morey as President of Basketball Operations.

: https://t.co/OJsx8Uxsa7 pic.twitter.com/5QLWE5H3cQ

— Philadelphia 76ers (@sixers) November 2, 2020