Σίξερς: Παίρνουν για πρόεδρο τον πρώην GM των Ρόκετς (pics)

Συνεχίζουν να ψάχνουν για αλλαγές σε όλα τα επίπεδα οι Σίξερς.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, η Φιλαδέλφεια βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον πρώην GM των Ρόκετς, Ντάριλ Μόρεϊ, τον άνθρωπο που ήταν αφορμή της κόντρας του ΝΒΑ με την Κίνα την περασμένη σεζόν. Μάλιστα τις επόμενες μέρες αναμένεται αν έχουμε και το deal, με τον Μόρεϊ να γίνεται πρόεδρος της ομάδας.

Πάντως ο Έλτον Μπραντ θα παραμείνει στη θέση του GM της ομάδας.

Φέτος αλλαγή υπάρχει και στην άκρη του πάγκου για την ομάδα, αφού ο Ντοκ Ρίβερς διαδέχθηκε τον Μπρετ Μπράουν, ενώ ακούγεται πως η Φιλαδέλφεια δεν θα έλεγε όχι σε ανταλλαγή των Χόρφορντ και Ρίτσαρντσον.

A deal is expected to be finalized in the next few days, and Sixers GM Elton Brand is expected to remain in his current position, sources said. https://t.co/fHb5Mds9yG

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 28, 2020