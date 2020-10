O Ντόντσιτς θα κυνηγήσει φέτος το ρεκόρ του Ρόουζ για τον νεότερο MVP (pic)

Ο Ντέρικ Ρόουζ έχει γράψει ιστορία στο ΝΒΑ και αν δεν είχε σταθεί τόσο άτυχος με τους τραυματισμούς κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για του που θα είχε φτάσει. Πριν από 9 χρόνια έγραψε ιστορία, αφού αναδείχτηκε ο νεότερος MVP στην ιστορία του ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα το έκανε σε ηλικία 22 ετών και 122 ημερών, αλλά πλέον έχει ανταγωνισμό. Ο Λούκα Ντόντσιτς ετοιμάζεται για την τρίτη σεζόν του στο ΝΒΑ και είναι το πρώτο φαβορί για τον τίτλο του MVP. Η σεζόν του φέτος ήταν εξαιρετική, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος στην κανονική διάρκεια και πήρε τον τίτλο.

Φέτος, αναμένεται η «μάχη» να είναι ακόμα πιο σκληρή, με τον Λούκα να γεμίζει εμπειρίες και να πηγαίνει κάθε χρόνο βήματα μπροστά. Ο Ντόντσιτς είναι 21 ετών και θα κλείσει τα 22 του χρόνια στις 28 Φεβρουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι έχει πιθανότητες, ανάλογα και πως θα πάει η σεζόν βέβαια, να σπάσει το ρεκόρ του Ρόουζ και να γράψει ακόμα μια χρυσή σελίδα ιστορίας.

9 years ago, Derrick Rose made history becoming the youngest MVP ever. But there's a new kid on the rise, and depending on the start and length of the upcoming season, he may just take over that title.

With all the superstars he'll be up against, can Luka Doncic do it? pic.twitter.com/3xBTaaeqlO

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 29, 2020