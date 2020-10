Βαν Γκάντι για Ζάιον: «Μοιάζει με τον Μπάρκλεϊ, δεν θα του βάλω... ετικέτα» (vid)

Συνεχίζει να μιλά για τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας, ο προπονητής των Πέλικανς, Σταν Βαν Γκάντι. Πριν λίγες μέρες στάθηκε στον Μπολ και τώρα ήρθε η σειρά του Ζαίον Ουίλιαμσον.

Ο πολύπειρος κόουτς μίλησε στο Bleacher Report και ανέφερε πως δεν θέλει να περιορίσει τον σταρ του σχετικά με τη θέση στο παρκέ.

«Δεν θέλω να τον περιορίσω. Είναι 4άρι ή 5άρι;. Δεν θέλουμε να του βάλουμε ετικέτα. Θέλω να δω τι του αρέσει περισσότερο, να καταλάβω σε ποια θέση θα είναι πιο αποδοτικός. Δεν θα τον περιορίσω σε μια μόνο θέση. Συνδυάζει μέγεθος, ταχύτητα, δύναμη και εκρηκτικότητα. Ο κόσμος προσπαθεί να τον συγκρίνει με ΛεΜπρόν και Μπάρκλεϊ.

Αλλά είναι μοναδικός. Ο ΛεΜπρόν πάντα ήταν πρώτα χειριστής μπάλας, point guard, point forward. Ο Μπάρκλεϊ είναι πιο κοντά στον Ζάιον. Είναι εκπληκτικός στο πρώτο βήμα στην επίθεση και παίζει πολύ ομαδικά. Παίρνει γρήγορα αποφάσεις, η μπάλα φεύγει γρήγορα από τα χέρια του, ενώ οι συμπαίκτες του απολαμβάνουν να παίζουν μαζί του. Δεν σταματά την κίνηση της μπάλας».

“He is an unbelievable playmaker… It’s not limiting him to a position.” @realStanVG on his vision for Zion’s fit and development. pic.twitter.com/LW55Q5M5Uu

NBA TV (@NBATV) October 27, 2020