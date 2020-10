Νας για Μέσι: «Ο GOAT του ποδοσφαίρου» (pic)

Μπορεί ο Στιβ Νας να προετοιμάζεται για την νέα σεζόν ως head coach των Νετς, ωστόσο δεν ξεχνά το αγαπημένο του ποδόσφαιρο.

Ο Καναδός πήρε θέση για το θέμα του κορυφαίου ποδοσφαιριστή ever και έδωσε την ψήφο του στον Λιονέλ Μέσι.

Ο Νας είναι γνωστος λάτρης του ποδοσφαίρου και φανατικός υποστηρικτής της Τότεναμ, ενώ έχει εμπειρία σαν συνιδιοκτήτης της Μαγιόρκα.

Πάντως ο ίδιος στοχεύεει πολύ ψηλά φέτος με το Μπρούκλιν και κοιτάζει μόνο τον τίτλο.

Steve Nash calls Lionel Messi the best soccer player of all-time.

Says Messi is “leaps and bounds” better than anyone else.

Not going to make the Christians Ronaldo fans happy with that one.

Billy Reinhardt (@BillyReinhardt) October 27, 2020