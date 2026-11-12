Σέκουλιτς: «Πρόκληση το ματς με τον Παναθηναϊκό, απέναντι στην καλύτερη ομάδα και στον καλύτερο προπονητή της Ευρώπης»

Δείτε τα όσα είπε ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό (13/11, 21:15) στο «Telekom Center Athens» για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Η Μπαρτσελόνα, μετά από μια σειρά καλών εμφανίσεων μετρώντας τέσσερις σερί νίκες στην Euroleague, «δοκιμάζεται» στο «Telekom Center Athens» απέναντι στον Παναθηναϊκό (13/12, 21:15) για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Σέκουλιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στους Κέβιν Πάντερ και Τοσάν Εβμπουομουάν οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Ενόψει του αγώνα στην Αθήνα, ο Σλοβένος τεχνικός είπε αρχικά ότι «αντιμετωπίζουμε προβλήματα τραυματισμών και, παρότι δεν διανύουμε την καλύτερη περίοδό μας, αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για άλλους παίκτες να βγουν μπροστά. Να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε, ακόμη κι αν έχουμε κάποιους τραυματίες» και συνέχισε:

«Όταν παίζεις εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό, το κλειδί είναι να παρουσιάσεις καλή αμυντική εικόνα. Διαθέτουν εξαιρετική επίθεση, με παίκτες που μπορούν να σκοράρουν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, επομένως η άμυνα θα είναι καθοριστική. Δεν υπήρξε κάποιο ιδιαίτερο μήνυμα. Γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε μια σπουδαία ομάδα, την οποία προπονεί πιθανότατα ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη (σ.σ. Ζέλικο Ομπράντοβιτς). Είναι μια πρόκληση, προκειμένου να διαπιστώσουμε πώς μπορούμε να ανταγωνιστούμε την ομάδα που αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη στην Ευρώπη».

Αντίθετα, ο Ουμότζα Γκίμπσον προπονήθηκε την Πέμπτη με την ομάδα και θα βρίσκεται στη διάθεση του Σέκουλιτς για την αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ. Το ίδιο αναμένεται να ισχύσει και για τον Χουάν Νούνιεθ, ο οποίος συμμετείχε στην προπόνηση πριν από την αναχώρηση της αποστολής για την ελληνική πρωτεύουσα. Ο Άγκους Ουμπάλ αντιμετωπίζει κάποιες ενοχλήσεις στην πλάτη, ωστόσο είναι επίσης διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Αναφορικά με το αν η Μπαρτσελόνα πρέπει να κινηθεί στην αγορά για την απόκτηση παίκτη, λόγω των πολλών προβλημάτων τραυματισμών, ο Σέκουλιτς δεν απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο «Όπως έχω πει πολλές φορές, η Μπαρτσελόνα είναι ένας σύλλογος που εξετάζει διαρκώς την αγορά. Αν προκύψει ο κατάλληλος παίκτης, ο οποίος θα μπορεί να μας βοηθήσει και θα ταιριάζει στην ομάδα και στον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να αγωνιζόμαστε, τότε σίγουρα θα αποκτηθεί. Αυτή τη στιγμή, όμως, είμαι συγκεντρωμένος στην ομάδα που έχουμε στη διάθεσή μας. Την εμπιστεύομαι, θα παίξουμε με αυτούς τους παίκτες και θα δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες».

Και συνέχισε: «Δεν πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια για να παίξουμε καλύτερα, κυρίως στην άμυνα, να είμαστε πιο συμπαγείς και πιο σκληροί. Μπορούμε να βελτιωθούμε και στην επίθεση, επομένως έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας».