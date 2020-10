Στιβ Νας για Νετς: «Θα παίξουμε μόνο για το πρωτάθλημα» (pic)

Οι Νετς μπαίνουν σε μια νέα εποχή και μπορεί να άργησαν λίγο, αλλά φέτος η σεζόν δεν θα μοιάζει με καμία. Πέρυσι έκαναν δικούς τους, τους Ίρβινγκ και Ντουράντ, φέτος είναι και οι δύο υγιής και πλέον έχουν στον πάγκο τους τον Στιβ Νας. Ο Κάιρι αναμένεται να... σοβαρευτεί, ο KD αποθεραπεύτηκε, ο Στιβ Νας γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις και πλέον ο στόχος είναι ένας και τέθηκε ξεκάθαρα.

«Παίζουμε για το πρωτάθλημα. Δεν θέλω να πω ότι οτιδήποτε άλλο θα είναι αποτυχία, αλλά παίζουμε για το πρωτάθλημα και θα χτίσουμε την ομάδα ανάλογα».

Steve Nash, on expectations for the Brooklyn Nets this season: "We're playing for a championship. I don't want to say anything less than a championship isn't a success ... but we are playing for a championship, and we are going to build accordingly."

