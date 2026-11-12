Απουσίες αλλά και... επιστροφές για την Μπαρτσελόνα ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό (13/12, 21:15) στο «Τ-Center» για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Η Μπαρτσελόνα έχει μομέντουμ λίγο πριν φιλοξενηθεί στην Αθήνα από τον Παναθηναϊκό για την 11η αγωνιστικής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Προέρχεται από τέσσερις σερί νίκες έχοντας κερδίσει κατά σειρά την Αρμάνι Μιλάνο (81-89 εκτός), την Μπάγερν (84-88 εκτός), την Βαλένθια (98-94 εντός) και την Χάποελ (90-93 εκτός).

Βέβαια ο προπονητής Αλεξάντερ Σέκουλιτς έχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα να αντιμετωπίσει καθώς είναι εκτός ο σούπερ σταρ της ομάδας, Κέβιν Πάντερ, ο οποίος θα μείνει εκτός για τις επόμενες έξι εβδομάδες.

Ο Αμερικανός γκαρντ προσφέρει τη φετινή σεζόν 15.9 πόντους, 2.4 ασίστ και 2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά 24:08 λεπτά συμμετοχής, ενώ σουτάρει με 52% στα δίποντα, 36% στα τρίποντα και 91% στις βολές.

Εκτός θα είναι και ο Βρετανός φόργουορντ, Τόσαν Εβμπουομουάν, ο οποίος έχει αντίστοιχα 5 πόντους, 4.3 ριμπάουντ, 1 ασίστ ανά 16:02 λεπτά συμμετοχής, με 55% στα δίποντα και 38% στις βολές.

Αντίθετα, ο Ουμότζα Γκίμπσον (10.5π., 2.9ασ., 2.5ριμπ., 67%διπ., 52%τρ., 92%β.) προπονήθηκε την Πέμπτη με την ομάδα και θα βρίσκεται στη διάθεση του Σέκουλιτς για την αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ.

Κάτι που ισχύει τόσο για τον Χουάν Νούνιεθ (2π., 2ριμπ., 1.7ασ., 08:18'), ο οποίος συμμετείχε στην προπόνηση πριν από την αναχώρηση της αποστολής για την ελληνική πρωτεύουσα, όσο και για τον Όγκουστιν Ουμπάλ (2π., 1.8ριμπ., 08:58') ο οποίος από τη πλευρά του αντιμετωπίζει κάποιες ενοχλήσεις στην πλάτη, ωστόσο είναι επίσης διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.