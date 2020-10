Θέλει να είναι έτοιμος για τη νέα σεζόν ο Ντέρικ Ρόουζ και προπονείται σικληρά για να το πετύχει.

Πάντως ακόμα και στη γυμναστική του έχει κοντά του τα παιδιά του, τα οποία κλέβουν την παράσταση.

Δείτε τα να κάνουν τα δικά τους δίπλα στον D-Rose.

D Rose putting in WORK with his kids there just makes me smile @drose (via andre.kzirian/IG) pic.twitter.com/aen6uUQUIE

— Overtime (@overtime) October 28, 2020