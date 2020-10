Ημέρα Ντρέιμοντ Γκριν η αποψινή για τους Ουόριορς.

Αυτή τη φορά το Γκόλντεν Στέιτ γύρισε τον χρόνο πίσω στο 2012 και στάθηκε στο νικητήριο καλάθι του rookie τότε Ντρέιμοντ απέναντι στους πρωταθλητές Χιτ.

Από την πάσα του Τζαζ στο τελείωμα το σπουδαίου αμυντικού των πολεμιστών. Απολαύστε

Up against the defending champs

Time winding down

Rookie Dray called game in South Beach. pic.twitter.com/imcpOvgeNg

— Golden State Warriors (@warriors) October 26, 2020