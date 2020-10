Γκριν: Όταν οι Ουόριορς τον επέλεξαν στο draft (pic)

Το 2012 οι Ουόριορς έκαναν draft τον Ντρέιμοντ Γκριν, έναν παίκτη που έμελλε να εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα... γρανάζια στην ομάδα που πήρε 3 πρωταθλήματα σε και έπαιξε σε 5 τελικούς από το 2015 μέχρι το 2019.

Το Γκόλντεν Στέιτ θυμήθηκε τη βραδιά του draft και την επιλογή του Γκριν στο Νο.35.

Δείτε την ανάρτηση των πολεμιστών.

From 35th pick to three-time champion -- rookie Dray joined the Dubs in 2012 and quickly became the heartbeat of the team. pic.twitter.com/kPvPutb0Rj

