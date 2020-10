Ο ΛεΜπρον στάθηκε να χαιρετήσει οικογένεια που τον περίμενε 8 ώρες! (vid)

Ο «Βασιλιάς» απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι αναζητά και θέλει την επαφή με τους ανθρώπους που τον θαυμάζουν. Ενώ περπατούσε με την ασφάλεια του, είδε μια οικογένεια που τον φώναξε για τον χαιρετήσει και που τον περίμενε υπομονετικά για 8 ώρες.

Μπορεί να τα μέτρα για τον κορονοϊό να είναι αυστηρά σε όλο τον πλανήτη, ο ΛεΜπρον όμως δεν δίστασε να πάει κοντά στην οικογένεια, να υπογράψει ότι του έδωσαν, ενώ έβγαλε και φωτογραφίες, ζητώντας συγγνώμη που δεν μπορούσε να βγάλει την μάσκα του.

LeBron greeted this family and children after they waited eight hours to see him.

— SportsCenter (@SportsCenter) October 26, 2020