ΝΒΑ: Ο απολαυστικός χορός του... γαμπρού Γιόκιτς (vid)

Ο Σέρβος σέντερ των Νάγκετς είναι η επανάσταση στον κόσμο των ψηλών, ένας all around σέντερ που ντριμπλάρει, σουτάρει, πασάρει και κυρίως παίζει με μυαλό.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε «κουβάλησε» το Ντένβερ ως τους Τελικούς της Δύσης όμως το εμπόδιο των μετέπειτα πρωταθλητών Λέικερς αποδείχτηκε απροσπέλαστο για τον Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος δεν δηλώνει πια single.

O Σέρβος παντρεύτηκε κι έδωσε ρεσιτάλ στον χορό!

In questo video c'è tutto:

- eleganza balcanica

- fumo finto come alle feste delle medie

- trionfo di fisarmoniche

- un uomo che si era messo a dieta non per giocare meglio a basket ma per entrare nel vestito del matrimonio

Ieri Nikola Jokic si è sposato

