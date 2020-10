Πέλικανς: Συμφώνησαν με Σταν Βαν Γκάντι! (pic)

Βρήκαν τον διάδοχο του Άλβιν Τζέντρι οι Πέλικανς.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια, η Νέα Ορλεάνη συμφώνησε με τον Σταν Βαν Γκάντι σε τετραετές συμβόλαιο. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως head coach σε Xιτ, Μάτζικ και Πίστονς.

Έτσι είναι πιθανό να βρεθεί αντίπαλος με τον αδερφό του, Τζεφ που είναι πολύ κοντά στους Ρόκετς.

Kορυφαία σεζόν του Σταν, ήταν το 2008-09, όταν οδήγησε τους Μάτζικ του Ντουάιτ Χάουαρντ, του Τζαμίρ Νέλσον και του Χέντο Τούρκογλου στους τελικούς, εκεί όπου όμως ηττήθηκε από τους Λέικερς του Κόμπι.

Έναν χρόνο αργότερα το Ορλάντο του Βαν Γκάντι ηττήθηκε από τους Σέλτικς στους τελικούς Ανατολής.

Sources: Stan Van Gundy agreed to a four-year deal to be the new Pelicans head coach.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 21, 2020