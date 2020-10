Ο Τζίμι Μπάτλερ ξέρει να περνάει καλά. Οι διακοπές του στην Ιταλία, το περασμένο καλοκαίρι, έχουν μείνει στην ιστορία. Φέτος θέλει να... σπάσει το καλούπι. Πώς; Χρειάζεται ένα γιοτ με μπασκέτα (!) και τον ίδιο να σουτάρει εν πλω, φορώντας μία υπογεγραμμένη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ από τον Ντουέιν Oυέιντ!

Ο Μπάτλερ ανέβασε τη φωτογραφία σε story στον λογαριασμό του στο Instagram.

.@JimmyButler getting shots up on a boat wearing an autographed D-Wade jersey. Legend. pic.twitter.com/3LMnZwgsBz

