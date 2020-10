ΛεΜπρον, Ντουράντ, Λέοναρντ: Ποια ήταν η καλύτερη παρουσία σε Τελικούς την τελευταία 5ετία; (poll)

Η φετινή σεζόν στο ΝΒΑ ανήκει στο παρελθόν και οι Λέικερς είναι πρωταθλητές, με τον ΛεΜπρον Τζέιμς να είναι ο MVP. Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, 5 χρόνια πριν, ξεχωρίζουν τρεις MVP, οι οποίοι έγραψαν ιστορία με τις εμφανίσεις τους.

ΛεΜπρον Τζέιμς με τους Καβαλίερς, Κέβιν Ντουράντ με τους Ουόριορς και Καουάι Λέοναρντ με τους Ράπτορς. Φυσικά και οι τρεις παρουσίες έπαιξαν τρομαχτικό ρόλο στους τίτλους, αλλά ποιος είναι εκείνος που ξεχωρίζει την τελευταία πενταετία;

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς είχε 5 χρόνια να καθίσει στον θρόνο του και η τελευταία φορά που το έκανε ήταν με τους Καβαλίερς. Ο «Βασιλιάς» στο σπίτι του, ένιωθε άνετα και φρόντισε να γράψει ιστορία με την ομάδα του Κλίβελαντ. Στους Τελικούς έκανε απίθανα πράγματα και αυτή η σειρά μνημονεύεται ως μια από τις πιο εντυπωσιακές. Οι Ουόριορς είχαν φτάσει στο 3-1 και οι Καβαλίερς επέστρεψαν, με τον ΛεΜπρον να αλλάζει τα δεδομένα μόνος του με 3 triple doubles με 40άρες και μια τάπα που θα μνημονεύεται στην ιστορία. Τρομαχτικοί Τελικοί από τον «Βασιλιά».

Όχι τόσο εντυπωσιακό το επίτευγμα όπως του Τζέιμς, αλλά ο Κέβιν Ντουράντ στους Τελικούς ήταν τρομερός. Οι Ουόριορς δεν άφησαν περιθώριο αμφισβήτησης στους Καβαλίερς και το 4-1 ήταν σχετικά εύκολο. Ο KD τέλειωσε την σειρά με 35.2 πόντους κατά μέσο όρο και όντας μέρος μιας super team έδειξαν σε όλους τι ήταν ικανοί να κάνουν. Ο Ντουράντ είναι αλήθεια ότι έχει κριθεί αρκετά για το ότι πήρε τα δαχτυλίδια όντας σε μια ομάδα που έμοιαζε ανίκητη, αλλά η αλήθεια είναι, όπως παραδέχτηκε και εκείνος πρόσφατα, ότι ήταν εξαιρετικός και κέρδισε τους τίτλους του με την αξία του.

Ο Καουάι Λέοναρντ ήταν εκείνος που ήρθε λίγο από το... πουθενά και οδήγησε την ομάδα του σε έναν θρίαμβο, έχοντας πάντως απέναντι του, αποδεκατισμένους τους Ουόριορς. Ο περσινός MVP των Τελικών έγινε ανταλλαγή στην ομάδα του Κανάδα και όλοι μαζί δημιούργησαν ένα πολύ σκληρό σύνολο. Ξεπέρασαν τα εμπόδια, πάντα με οδηγό και καλύτερο παίκτη τον Λέοναρντ και έφτασαν μέχρι το τέλος, όπου δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Βρήκαν τους Ουόριορς σε μέτρια κατάσταση και τους πήραν τον τίτλο, μέσα σε αποθέωση.

Who had the most memorable finals MVP performance in the past five years? pic.twitter.com/yJo1Mh2ZRI

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 18, 2020