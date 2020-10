Κλίπερς: Ουίλιαμς και Χάρελ αρνήθηκαν το κακό κλίμα και το πρόβλημα με τον Λέοναρντ (pics)

Σε χθεσινό δημοσίευμα από τις ΗΠΑ αναφέρεται ότι Πάτρικ Μπέβερλι, Μόντρεζλ Χάρελ και Λου Ουίλιαμς είχαν πρόβλημα με την συμπεριφορά του Καουάι Λέοναρντ και κυρίως με το γεγονός ότι επέλεγε παιχνίδια.

Οι δύο από τους παίκτες αντέδρασαν, με τον Λου Ουίλιαμς να σχολιάζει κάτω από την δημοσίευση του Bleacher Report και να ζητάει την πηγή του δημοσιεύματος, ενώ και ο Χάρελ σχολίασε πως η είδηση είναι δημιούργημα των δημοσιογράφων.

Η κακή σεζόν έφερε και γκρίνια στους Κλίπερς, οι οποίοι πρέπει σύντομα να την αφήσουν πίσω και να προσπαθήσουν να ανασυνταχθούν.

Lou Will and Trezz denies hating on Kawhi pic.twitter.com/izzM4HjAf8

— NBA Central (@TheNBACentral) October 16, 2020