«Αδιάφορος και ατομιστής ο Καουάι, δεν θα το ανεχτεί Λου»! (vid)

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στις ΗΠΑ, υπήρξαν τρεις παίκτες των Κλίπερς που ενοχλήθηκαν έντονα από την αποχή που έκανε ο Λέοναρντ προκειμένου να διαχειριστεί το σώμα του.

Συγκεκριμένα ο λόγος γίνεται για τους Πάτρικ Μπέβερλι, Μόντρεζλ Χάρελ και Λου Ουίλιαμς, οι οποίοι ήταν δυσαρεστημένοι με την συμπεριφορά του Καουάι Λέοναρντ.

«Υπάρχουν δυο λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν γι' αυτόν... Αδιάφορος και ατομιστής. Ο Τάιρον Λου δεν θα το ανεχτεί» ανέφερε ο Στίβεν Έι Σμιθ του ESPN.

.@stephenasmith thinks Ty Lue is the perfect coach for the Clippers because he will be able to get in Kawhi and PG's faces.

"Kawhi, there's two words that have been used about him: indifferent and selfish. ... Ty Lue ain't gonna have that." pic.twitter.com/fbq0Jgx4Ci

— First Take (@FirstTake) October 16, 2020